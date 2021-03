Atiba: Fenerbahçe maçı şampiyonluk anlamına gelmez

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kazanmak için gereken her şeye sahip olduklarını söyleyen Atiba'nın açıklamaları şu şekilde:

''Fenerbahçe maçı Şampiyonluk anlamına gelmez, önemli ve büyük bir maç. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Bu maçın bize kazandıracaklarının farkındayız. Özgüvenimiz yüksek. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe derbisinin bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz. Gereken her şeye sahibiz. Atmosfer çok güzel. Enerjimiz yüksek. Saha içinde de saha dışında da bu atmosfer bize çok faydalı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok maç maç düşünüyoruz. Derbi uzun zamandır beklediğimiz bir maç. Bu maçın büyüklüğünü biliyoruz. Odağımız 3 puan olacak. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz.

Bu sezonun en güzel anı için deplasmandaki Fenerbahçe maçı ve Başakşehir maçları diyebilirim. Bu tarz maçları kazanmak özgüven verir, özgüveninizi pekiştirir. Üzüldüğümüz maç ise iç sahadaki Trabzonspor maçıydı. İyi oynadık ama 3 puanı kazanamadık. Detaylarda kaybettik.

Savunmada da hücumda da elimden geleni yapıyorum. Bu sezon çok fazla başarıya aç oyuncumuz var. Kendi üzerime düşeni yapıyorum, hepimiz kazanmak istiyoruz. Benim de tüm takım arkadaşlarımın da yapmaya çalıştığı, takıma katkı vermek.

Sergen Yalçın'ın benim için söyledikleri için çok teşekkür ederim. Sezonun bitmesine iki ay kaldı. Şampiyonluğa odaklandık. Aklımda futbola devam etmek var, vücudumla ilgili bir sorunum yok. Her şey benim için iyi gidiyor. Aklımda şu an için devam etmek var. Burada iki şampiyonluk yaşadım. Üç çocuğum var, bir şampiyonluk daha yaşayıp her çocuğuma bir şampiyonluk armağan etmek isterim. Beşiktaş teknik ekibinde yer almayı futbol kariyerim bittikten sonra değerlendireceğim.

Orijinal mevkiim 6 numara ama hücuma da katkı vermeyi istiyorum. Çok kaliteli hücumcularımız var. Maçın içerisinde hücuma katkı vermem gereken zamanlarda katkı veriyorum.

Derbi maçları zor maçlar oluyor. Bir savaş olacak tabii ki bu bir gerçek. Belirleyici bir maç olacağı kesin. Maç maç düşünüyoruz. Lig devam ettikçe, her maç bir öncekinden daha zor olacak. ''