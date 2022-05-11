banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Bill Gates korona virüse yakalandı
Bill Gates korona virüse yakalandı

Atakum’da engelliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından “Engelli Farkındalık Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Spor 11.05.2022, 13:45
Atakum’da engelliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından “Engelli Farkındalık Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Atakum sahili Türkiş mevkiinde başlayan ve çok sayıda Atakum Kent Konseyi üyesinin katıldığı yürüyüşe Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu da eşlik etti. “Sokakta olmak istiyoruz”, “Engelsiz erişim haktır”, “Engelsiz insanca yaşam istiyoruz” dövizleri taşıyan katılımcılar, Çobanlı İskelesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüş ve basın açıklamasına Atakum Belediyesi Başkan Vekili Şefaattin Sağdış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, CHP Atakum Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarıkaş, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi, Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emircan Kuyumcu, Atakum Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Fatma Üzer ve çok sayıda engelli ile engelli aileleri katıldı. Basın açıklamasının ardından, Çobanlı İskelesi’nde sahne alan Grup Ezgi Dem’in şarkılarıyla engelliler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Engelliler adına açıklama yapan Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, “Hepimiz yarının engelli adayıyız” sözlerinin yerine “Eşit vatandaşlık” bilinciyle toplumu dönüştürme zamanının geldiğini vurguladı. Döktür, "Ulu Önder Mustafa Kemal’in sözümüzü kendimize görev bilerek; bugün ’Dinlenmemek üzere yola çıkıyoruz’ Önce Atakum’u, sonra Samsun’u ve sonrasında ise tüm Türkiye’yi engelliler için daha yaşanılabilir yapana kadar sürecek mücadelemizi yine bugün buradan geleceğin kenti Atakum’dan ilan ediyoruz. Öznenin yani bizlerin yok sayıldığımız ortamda oluşturulan kanunlar, yönetmelik ve kurumlar problemlere çözüm olmak yerine var olan problemlerimizi daha da derinleştirmektedir. Yine bugün buradan sizleri; engelli hakları mücadelesine el vermeye davet ediyoruz. Yerel yönetimiyle, kanun yapıcıyla, STK’lar, inisiyatifler, platformlar, aktivistler, engelli bireyler ve aileleriyle beraber mücadelemizi büyütmeye, öznenin söz hakkını hakim kılmaya davet ediyoruz. Engelsiz şehirleri, erişilebilir mekanları tesis etmek adına hep beraber bu mücadeleye katılalım. Sözlerimi bitirmeden önce size şu şiirle veda etmek istiyorum. ‘Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" dedi.

"Hep birlikte çalışmamız gerekiyor"

Engellilere destek olmak için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise “Atakum’a hem güneşi getirdik hem de engellilere farkındalık sağladık. Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisimize bu muhteşem organizasyonu için teşekkür ediyoruz. Onlarla her zaman beraberiz ve onlara imkan verildiğinde ne kadar başarılı birer birey olduklarını görüyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
21°
açık