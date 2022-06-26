Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı sona erdi

50 yıl aranın ardından 2021’de yeniden düzenlenen tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, bu sene de bisiklet tutkunlarının heyecan dolu rekabetine sahne oldu.

Uluslararası Haliç Kürek Yarışları ve İstanbul Sprint Triatlonu ile yaza merhaba diyen İstanbullular, bu hafta sonu ise kökleri 50 yıl öncesine uzanan bisiklet yarışında bir araya geldi. Ataköy’de seneler önce düzenli olarak yapılan bisiklet yarışları 2021’de Spor İstanbul tarafından yeniden hayata geçirildi. Bisiklet tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, bu yıl 26 Haziran Pazar günü Ramazan Yeşil Parkı’nda gerçekleştirildi. 150 sporcunun katıldığı etkinlikte her yaş grubu farklı zamanlarda start aldı. Günün ilk yarışı saat 08.00’de Yıldızlar kategorisiyle başladı. Yarışmacılar, yaş gruplarına göre farklı mesafeler kat ederek varış çizgisine ulaştı. Yıldızlar 7.5 km, Gençler 15 km, Masterlar 30 km, Büyükler ise 45 km pedal çevirerek yarışı tamamladı. Dereceye giren sporcular için yapılan ödül töreni sonrası etkinlik sona erdi.

Kategorilerde dereceye giren isimler şöyle:

Yıldız Kızlar

1. Fatima Gül Topuz

Yıldız Erkekler

1. Melih Yıldırım

2. Muhammed Osman Sözdemir

Genç Erkekler

1. Melih Erdoğan

2. Ömer Yüksel

3. İlker Yılmaz

Büyük Erkekler (19-34)

1. Şevket Özer

2. Furkan Demir

3. Satu Ahmedov

Büyük Kadınlar (19-34)

1. Meltem Kılıç

2. Kübra Nur

3. Nil Yangınoğlu Uludağ

Master Erkekler (35-39)

1. Yunus Özdemir

2. Fatih Aydın

3. Görkem Güngör

Master Erkekler (40-49)

1. Yunus Işılak

2. Cengiz Akçiçek

3. Utku Çeçen

Master Erkekler (50+)

1. Bora Tirki

2. Erol Mısırlı

3. Salih Bahadır Düner

Master Kadınlar

1. Şule Topcan

2. Şükran Kolukısa