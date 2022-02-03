banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Beşiktaş’a Fernandes’in maliyeti 6 milyon Euro
Beşiktaş’a Fernandes’in maliyeti 6 milyon Euro
Halkbank yarı finalde
Halkbank yarı finalde
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü

Ata Spor Kulübü’nden İHA’ya iki ödül

Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ’Sporun Enleri 2021’ töreninde ödüller sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı spor muhabiri Bozhan Memiş yılın en iyi spor muhabiri, spor foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu da yılın en iyi foto muhabiri ödülüne layık görüldü.

Spor 03.02.2022, 20:47
Ata Spor Kulübü’nden İHA’ya iki ödül

Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ’Sporun Enleri 2021’ töreninde ödüller sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı spor muhabiri Bozhan Memiş yılın en iyi spor muhabiri, spor foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu da yılın en iyi foto muhabiri ödülüne layık görüldü.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından yapılan ve Bakırköy Belediyesi’nin desteklediği ’Sporun Enleri 2021’ töreni İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Törende 2021 yılında Türk sporuna katkı sağlayanlara, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporculara, antrenörlere ve yöneticilere ödüller verildi. Törende spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı.

Törene Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Teknik Direktör Yılmaz Vural, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avşar, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ekrem Şirin, Mehmet Akif Şener, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kubat, Kanada eski Büyükelçisi Ali Rıza Çolak ve çok sayıda davetli katıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcu Uğurcan Çakır, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Tokyo Olimpiyatları’nda para masa tenisi branşında altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ile Tokyo Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da video mesaj göndererek teşekkür etti.

Ata Spor Kulübü’nün yaptığı ödül töreninde İhlas Haber Ajansı spor servisi iki ödül aldı. ’Yılın En İyi Spor Muhabiri’ İHA muhabiri Bozhan Memiş, ’Yılın En İyi Foto Muhabiri’ de İHA foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu oldu.

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, "Ata Spor Kulübü’nde artık dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiriyoruz. Gelinen nokta bu 3 yıl önce başlattığımız bu organizasyonda En’e gidenlere de katkı sunalım istedik. En’i değil giden yoldaki insanları da değerlendirelim istedik. Başta Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu’na ve katkı sunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bübül ise bu sıkıntılı günlerde davete geldikleri için herkese teşekkür etti.

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç de Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği organizasyona katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.

Sporun Enleri 2021 töreninde ödüle alan isimler şöyle:

2021 Yılı Spor İnsanı Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

2021 Yılı Futbol Takımı Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü

2021 Yılı En Başarılı Kulüp Başkanı Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

2021 Yılı Teknik Direktörü Ödülü: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

2021 Yılı En İyi Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Futbolcu Ödülü: Kerem Aktürkoğlu

2021 Yılı Türk Futboluna Katkı Ödülü: Yılmaz Vural

2021 Yılı Fair-Play Ödülü: Erhan Çelenk

2021 Yılı En İyi Kadın Voleybol Takımı Ödülü: VakıfBank Spor Kulübü

2021 Yılı En İyi Erkek Voleybol Takımı Ödülü: Halkbank Erkek Voleybol Takımı

2021 Yılı Yılın En İyi Spor Kulübü Ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2021 Yılı En İyi Voleybolcu Ödülü: Eda Erdem

2021 Yılı En İyi Erkek Sporcu Ödülü: Mete Gazoz

2021 Yılı En İyi Kadın Sporcu Ödülü: Busenaz Sürmeneli

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Emre Sakçı

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Toprak Razgatlıoğlu

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Ayşe Begüm Onbaşı

2021 Yılı Profesyonel Boksta Yılın En İyi Sporcu Ödülü: Serdar Avcı (Universal Boxing Organization UBO Altın kemer Sahibi ve WBC Asya kıtası gümüş kemer sahibi)

2021 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Mardin 2. Ulusal Spor Ve Kadın Zirvesi / Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Marmara Üniversitesi Eskar Müdürü

2021 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Sağlık Çalışanları İçin Rusya’dan Türkiye’ye Yüzme Projesi / Kürşad Tüzmen

2021 Basketbol Takımı Ödülü ve 2021 Yılı Basketbol Koçu Ödülü: Anadolu Efes Spor Kulübü / Ergin Ataman

2021 Yılı Basketbolda Kariyer Ödülü: Bahar Çağlar Ökten

2021 Yılı En İyi Su Sporları Sporcu Ödülü Ve 2021 Yılı Su Sporları Antrenörü Ödülü: Derin Toparlak / Canberk Babaoğlu

2021 Yılı Yükseliş Yapan Federasyon Ödülü: Türkiye Yüzme Federasyonu

2021 Yılı Doğaya Duyarlı Sporcu Ödülü: Birgül Erken

2021 Yılı Spor Yöneticisi Ödülü: Erdem Aslanoğlu

2021 Yılı Türk Sporuna Katkı Ödülü: Recep Korkut

2021 Yılı Juri Özel Ödülü: İbrahim Yavuz, Kenan Nuhut, Rafael Ağayev, Deniz Kayadelen, Zehra Elibol, Adem Süleymanoğlu, 2.23 Event ve Organizasyon Şirketi, Arif Kızılyalın

Basın Ödülleri

2021 Yılı En İyi Spor Kanalı Ödülü: TRT Spor -Yıldız

2021 Yılı En İyi Spor Programı Ödülü: A Spor - Takım Oyunu

2021 Yılı En İyi Spor Haberi Ödülü: Nesrin Aydın Yaldız - DHA

2021 Yılı En İyi Spor Gazetesi Ödülü: Fanatik Gazetesi

2021 Yılı En İyi Spor Sayfası Ödülü: Sabah Gazetesi

2021 Yılı En İyi Spor Muhabir Ödülü: Bozhan Memiş - İHA, Serhan Türk - DHA, Hilmi Sever - AA

2021yılı En İyi Foto Muhabir Ödülü: Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA, Murat Önel - AA, Murat Akbaş - Fanatik Gazetesi

2021 Yılı En Cesur Spor Programı Ödülü: Stüdyoda Futbol - Haluk Yürekli - TGRT

2021 Yılı Spora Destek Veren En İyi Haber Kanalı: NTV Haber, Habertürk, TRT Haber

2021 Yılı Amatör Spora Destek Veren Kanal Ödülü: SportsTV - İlhan Uzundurukan

2021 Yılı Amatör Sporda Farkındalık Oluşturan En İyi Tv Programı ve Yapımcısı Ödülü: KRT TV - Sportif Yaşam Programı

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11