banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi

Ata Kurtuluş, TECO Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Nilüfer Futbol Kulübü’nden forvet oyuncusu Ata Kurtuluş’u kadrosuna kattı.

Spor 12.08.2021, 15:42
Ata Kurtuluş, TECO Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Nilüfer Futbol Kulübü’nden forvet oyuncusu Ata Kurtuluş’u kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Ata Kurtuluş ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Yorumlar (0)
28°
açık