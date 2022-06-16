Ata Demirer, Bursaspor forması giydi

Minik bir Bursaspor taraftarı Bursa Bülbül’ü filmi setine gelerek ünlü komedyen Ata Demier’e yeşil-beyazlı forma hediye etti. Demler de minik Timsah’ı kırmayarak formayı sırtına geçirdi.

Bursa Bülbül’ü film çekimleri tüm hızıyla devam ederken başrol oyuncusu Ata Demirer’e büyük bir sürpriz yapıldı. Minik bir Bursaspor taraftarı sete gelerek Ata Demirer’e yeşil-beyazlı forma hediye etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, “Bu küçük seyircim bana formayı giydirir mi?” sözünü düşen Ata Demirer, bir sonraki paylaşımında “Giydirdi” ifadesini kullanarak Bursaspor formalı fotoğrafını hayranlarının huzurla sundu. Bu görsel Bursaspor taraftarının büyük beğenisini topladı.