At yarışlarında ilkbahar - yaz sezonu açıldı

At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu çim pist yarışları bugün başladı. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, "Yeni sezonumuzun tüm yarış camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah şampiyon atlar koşmak nasip etsin" dedi.

At yarışlarında çim üzerinde koşulacak ilkbahar-yaz sezonu bugün yapılan koşular ile start aldı. Veliefendi Hipodromu’nda çimde koşulan Orhan Meker ve Ergin Talay koşularında Gazi Koşusu’na aday olabilecek 3 yaşlı taylar yer aldı. Sezon açılışında açıklamalarda bulunan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, kasım ayına kadar haftada 3 gün yarışların devam edeceğini belirterek, “Bugün bizim için önemli bir gün. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte ilkbahar - yaz yarış sezonumuzu İstanbul’da açıyoruz. Güzel çim koşularımızın başlayacağı heyecanla beklediğimiz günlerimiz geldi. Özellikle ilkbahar - yaz yarış sezonunda nisan ayından kasım ayına kadar haftanın 3 günü Çarşamba Cuma ve Pazar günleri olmak üzere İstanbul’da yarışlarımız koşmaya devam edecektir. 12 Nisan’da Bursa ve Şanlıurfa’da 13 Nisan’da Adana ve Ankara’da yarış sezonumuzu açtık. Yarın İzmir’de kısmetse açılışımızı yapacağız. Bugün de İstanbul ve Elazığ’da sezonumuzu başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Gülerce, yeni sezonun tüm yarışseverlere hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

“İlk kez 2 yaşlı taylarımızın koşacağı çim koşularımız bütün atçılarımız için heyecanla beklenen bir sezon. 3 yaşlı taylar için de grup ve klasik koşular dediğimiz her yıl aynı tarihlerde koşulan en önemli yarışları koşmanın zamanında bu başlangıcı oluyor. Özellikle tay denemeler, kısrak koşuları ve tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına koştuğumuz Gazi Koşusu heyecanla beklediğimiz sezon içerisinde beklediğimiz yarışlarımız olacaktır. Bu yıl 95.’sini koşacağımız Gazi Koşusu’nu 27 Haziran Pazar günü koşacağız. At yarışları bir temaşa sporudur. Yarışseverlerle bir arada aynı heyecanı yaşayarak bu mutluluk daha da katlanır. Tüm atçılar, jokeyler ve atlarımız bu heyecan içerisinde hepsi duyarlı ve hassas olarak güzel bir birliktelik oluşturuyorlar. Ortamın enerjisini de bütün yarışseverler hissediyorlar. Yaşadığımız pandemi döneminin alınan önlemlerle bir an önce sonlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye Jokey Kulübü olarak pandeminin ilk günlerinden itibaren en iyi önlemleri aldık. Tüm kurallara harfi harfine uyuyoruz. Yeni sezonumuzun tüm yarış camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah şampiyon atlar koşmak nasip etsin."