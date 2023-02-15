At yarışları 18 Şubat’ta yeniden başlayacak

Türkiye Jokey Kulübü, yurt içi at yarışlarının 18 Şubat’ta yeniden başlayacağını açıkladı.

TJK’dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen yurt içi at yarışları, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu kararı ile 18 Şubat 2023 Cumartesi günü yeniden başlayacaktır.

Bu doğrultuda, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarışların deklareleri, 16 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacaktır" denildi.