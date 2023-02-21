Son Dakika
Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Asya Şampiyonlar Ligi’nde, depremde hayatını kaybedenler unutulmadı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Asya Şampiyonlar Ligi’nde, geçtiğimiz hafta oynanan maçların öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Spor 21.02.2023, 14:17
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Asya Şampiyonlar Ligi’nde, geçtiğimiz hafta oynanan maçların öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Uluslararası spor organizasyonlarında, Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmuyor. Geçtiğimiz hafta D-Smart’ta ekranlara gelen Al Hilal - Shabab Al Ahli ve Al Faisaly - Foolad Khouzestan takımları arasındaki Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.