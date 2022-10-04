Asya Kış Oyunları 2029’da Suudi Arabistan’da yapılacak

Suudi Arabistan’ın 2029’da Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Asya Olimpiyat Konseyi, Suudi Arabistan’ın 2029’da Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmasını onayladı. Oyunlar, 2026’da tamamlanması planlanan planlı bir dağ beldesi olan Neom şehrinin Trojena kentinde yapılacak.

Sarawat Dağları ile çevrili bölgede sıcaklık daha düşük ve kış sporları için yıl boyunca bir destinasyon olmayı hedefliyor. Ülkenin 500 milyar dolarlık megakent projesi Neom’un CEO’su Nadhmi Al-Nasr yaptığı açıklamada, kentin çölün kalbinde kış atmosferini oluşturmak için uygun bir altyapıya sahip olacağını ifade etti. Sarawat Dağları’nda doğal kar olacağı fakat oyunlar için bir miktarda yapay kar kullanılacağı belirtildi.

Trojena kenti tamamlandığında Körfez’in ilk açık hava kayak merkezine ve insan yapımı bir tatlı su gölüne sahip olacak.