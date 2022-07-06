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Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini 2026’ya uzattı
Fransız ekibi Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.
Spor 06.07.2022, 14:17
Fransız ekibi Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.
THY Euroleague takımlarından Fransız temsilcisi Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Parker’ın sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı duyuruldu.
2020 yılından beri Asvel’i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör, 2 Fransa Ligi, 1 de Fransa Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.