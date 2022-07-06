banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini 2026’ya uzattı

Fransız ekibi Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Spor 06.07.2022, 14:17
Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini 2026’ya uzattı

Fransız ekibi Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

THY Euroleague takımlarından Fransız temsilcisi Asvel, Başantrenör T.J. Parker’ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Parker’ın sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı duyuruldu.

2020 yılından beri Asvel’i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör, 2 Fransa Ligi, 1 de Fransa Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu