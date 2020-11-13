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Asur Gençlik Spor Kulübü, Başkan Hüseyin Beyoğlu ile bir araya geldi

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL VE ASUR GENÇLİK SPOR KULÜP BAŞKANI CİHAN KAYAALP, BERABERİNDEKİ VOLEYBOL TAKIMI OYUNCU VE TEKNİK HEYETİ İLE BİRLİKTE BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN BEYOĞLU'NA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Spor 13.11.2020, 12:01
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Asur Gençlik Spor Kulübü, Başkan Hüseyin Beyoğlu ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl ve Asur Gençlik Spor Kulüp Başkanı Cihan Kayaalp, beraberindeki voleybol takımı oyuncu ve teknik heyeti ile birlikte Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Diyarbakır’ın tek voleybol takımı Asur Gençlik Spor Kulüp Başkanı ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, sporcu ve teknik heyet ile birlikte Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na ziyarette bulundu. Başkan Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun göreve geldiğinden beri birçok alanda Bağlar’da değişime vesile olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu’nun ev ziyaretleri, sokak sokak gezmelerini sürekli olarak takdir ettiklerini belirten Başkan Kayaalp, "Bundan dolayı kendilerinin yanlarında yer aldık. Bugün de spora verdiği desteğinden dolayı, Diyarbakır’ın Voleybol 1. Ligde oynayan tek takımı, oyuncu arkadaşlarımızla beraber bu desteği ödüllendirmek, moral ve motivasyonu yükseltmek maksatlı başkanımızı ziyaret edip, kendilerine çocukların hazırladığı bir forma ve bir teşekkür plaketi sunduk. İnşallah kendilerinin de spora desteği devam edecektir. Bundan şüphemiz yoktur. Biz başından beri kendilerini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

Konuklarını karşılayan Başkan Beyoğlu, böyle güçlü voleybol takımına başarılar dilediğini ve destekçi olacaklarını dile getirdi. Ziyaret sonrası sporcular, hazırladıkları forma ve teşekkür plaketini Başkan Beyoğlu’na takdim edip hatıra fotoğrafı çekti.
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