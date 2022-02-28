banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

ASKİ Spor 2021 yılını 111 dereceyle kapattı

ASKİ Spor Kulübü; halter, güreş ve boksta sadece 2021 yılında Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalyalarla dolu 111 derece kazandı.

Spor 28.02.2022, 11:26
ASKİ Spor 2021 yılını 111 dereceyle kapattı

ASKİ Spor Kulübü; halter, güreş ve boksta sadece 2021 yılında Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalyalarla dolu 111 derece kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün güreş, halter ve boks şampiyonları, 2021 yılında da Türkiye’ye kazandırdıkları madalyalarla rekor kırdı. ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler, halterciler ve boksörler, Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında toplamda 111 ayrı derece yaparak, ASKİ Spor’un ödül vitrinini yenileriyle doldurdu.

Dünya Şampiyonları Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün başını çektiği güreşte ASKİ Spor Kulübü, 2021 yılında kazanılan 69 dereceyle yüzleri güldürdü.

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ASKİ Spor’un 6 sporcusundan ikisi 125 kilogramda Taha Akgül ve 130 kilogramda Rıza Kayaalp ayrı branşlarda Olimpiyat üçüncülüğü kazanarak yurda döndüler. 17-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Başkent’i Varşova’da yapılan Büyükler Güreş Şampiyonası’nda da ödüllere doymayan Akgül ve Kayaalp yeni madalyaların sahibi oldular. Akgül 8. kez Avrupa Şampiyonu, Kayaalp de 10. kez Avrupa Şampiyonu unvanına kavuştu. 57 kilogramda Süleyman Atlı da 2. Avrupa Şampiyonu olurken aynı şampiyonada 67 kilogram Murat Fırat Avrupa üçüncüsü, 97 kilogramda Süleyman Karadeniz ise Avrupa ikinciliğini kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 Sezonu’nda da ASKİ Serbest Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu, Grekoromen Güreş Takımı da Türkiye ikincisi oldu.

Sadece güreşte değil halterde de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda gösterdiği başarılarla dikkat çeken ASKİ Spor Kulübü sporcuları kazandıkları derecelerle dünyada da tanınmaya başladı.

2021 yılında katılım sağlanan şampiyonalardan 33 dereceyle dönen ASKİ Spor Halter Takımı sporcuları önemli başarılara imza attı. Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te düzenlenen Büyükler Halter Şampiyonası’nda 55 kilogram olan Muammer Şahin koparmada 116 kilogramla Dünya üçüncüsü, 45 kilogram olan Şaziye Erdoğan da koparmada 76 kilogramla Dünya ikincisi, Silkmede 93 kilogramla Dünya Üçüncüsü, toplamda da 169 kilogramla Dünya üçüncüsü oldu.

Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya destek amacıyla sağladığı imkânlarla birlikte tüm dünyaya altın harflerle ismini yazdıran ASKİ Spor Kulübü boksta da önemli başarılar elde ederek 2021 yılında da 11 ayrı derecenin sahibi oldu.

Macaristan’da düzenlenen ‘Uluslararası 65. Bocskai Boks Turnuvası’nda ASKİ Spor Boks Takımı sporcularından Tuğrulhan Erdemir, Necati Ekinci ve Berat Acar, sakatlanmalarına rağmen ayrı ayrı kilolarda üçüncülüğü kazandı. İstanbul’da yapılan ‘Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası’nda ise +91 kiloda yine Berat Acar birinci olarak ASKİ Spor’un bokstaki yıldızı olmayı başardı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18