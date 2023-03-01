Asbaşkan Ertuğrul Doğan’dan öğrencilere 11 bin 461 Bordo Mavili forma

Trabzonspor Kulübü tarafından öğrencilere yönelik kampanya kapsamında hediye edilen bordo-mavili formaların dağıtımı sürdürülüyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan öğrencilere yönelik olarak başlatılan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelemeye maruz kalan kampanya kapsamında Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan tarafından hediye edilen 11 bin 461 bordo-mavili formanın dağıtımı Trabzon’un Arsin ve Yomra ilçelerinde sürdürülüyor.

Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenler tarafından deprem bölgesinden gelen çocuklar için organize edilen tiyatronun ardından formalar verilirken, Trabzon Yomra Fen Lisesi ve Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu’nda da çocuklar ve gençlere de formaları hediye edildi.