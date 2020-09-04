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Arturo Mina’nın korona virüs testinin sonucu negatif çıktı
BB ERZURUMSPOR’UN YENİ TRANSFERLERİNDEN ARTURO MİNA’YA YAPILAN KORONAVİRÜS TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI. TECRÜBELİ FUTBOLCU HAFTA SONU TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKACAK.
Spor 04.09.2020, 14:54
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BB Erzurumspor’un yeni transferlerinden Arturo Mina’ya yapılan korona virüs testinin sonucu negatif çıktı. Tecrübeli futbolcu hafta sonu takımla antrenmanlara çıkacak.
Geçtiğimiz haftalarda korona virüs testi pozitif çıkan Arturo Mina yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuştu. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Oyuncumuz Arturo Mina’nın 03.09.2020 tarihinde yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmıştır. Futbolcumuz 06.09.2020 tarihinde Erzurum’a gelerek takımımızın kampına katılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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