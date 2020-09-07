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Arturo Mina antrenmanlara başladı
SÜPER LİG’İN YENİ EKİPLERİNDEN BB ERZURUMSPOR’UN YENİ TRANSFERİ ARTURO MİNA KULÜP TESİSLERİNDE ANTRENMANLARA BAŞLADI.
Spor 07.09.2020, 16:32
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Süper Lig’in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor’un yeni transferi Arturo Mina kulüp tesislerinde antrenmanlara başladı.
Korona virüs testi negatif çıkan tecrübeli savunma oyuncusu Arturo Mina, kulüp tesislerine gelerek yeni sezon için çalışmalarına başladı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcu, kuvvet kazanımı için ağırlık çalışmaları yaptı. Takıma geç katılan oyunculardan biri olan Mina, form kazanmak için kondisyon çalışmaları da yaparak antrenmana son verdi.
Tecrübeli futbolcu önümüzdeki günlerde takımla beraber çalışmalarına başlayacak.
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