banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başladı

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin’de başladı.

Spor 02.06.2022, 12:23
Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başladı

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin’de başladı.

Mersin cimnastikte büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin Cimnastik Salonu’nda başladı. Mersin’in ev sahipliğinde organize edilen şampiyonaya 14 ülkeden 89 sporcu katılırken, Türkiye’yi 12 sporcu temsil edecek. Şampiyona artistik cimnastik müsabakalarıyla başlarken, sporcular şampiyonluk için büyük bir mücadele verdiler.

Türk Milli Takımı’nda aerobikte; Şimal Seyman, Okay Arsan, Göktürk Balcı, artistik kadında; Zeynep Kurtuluş, Atiye Berra Karademir, Beren Bay, artistik erkekte; Volkan Arda Hamarat, Ahmet Burak Ekici, Altan Doğan, ritmikte de; Hatice Gökçe Emir, Defne Eylül Kılıç ile Deniz Oskay madalya almak için ter dökecek.

Yorumlar (0)
27°
açık