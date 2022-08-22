banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Artem Dzyuba, doğum gününde ilk golünü attı

Adana Demirspor’un yeni transferi Artem Dzyuba, ilk golünü doğum gününde Fenerbahçe’ye attı.

Spor 22.08.2022, 23:26
Artem Dzyuba, doğum gününde ilk golünü attı

Adana Demirspor’un yeni transferi Artem Dzyuba, ilk golünü doğum gününde Fenerbahçe’ye attı.

Adana Demirspor, en son Zenit forması giyen ve yaz transfer döneminde ismi Süper Lig’den birçok takım ile anılan Rus golcü Artem Dzyuba’yı kadrosuna kattı.

Bugün doğum günü olan ve 35. yaş gününü kutlayan Artem Dzyuba, mavi-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı gol attı.

Dzyuba, maçın 66. dakikasında takımının ikinci golünü attı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu