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Arsenal ve Chelsea, Ali Akman’ın peşinde
Daily Mail’in haberine göre, İngiltere’nin dev kulüpleri Chelsea ve Arsenal, Bursaspor’un 18 yaşındaki forveti Ali Akman’la ilgileniyor.
Spor 12.01.2021, 13:12
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Daily Mail’in haberine göre, İngiltere’nin dev kulüpleri Chelsea ve Arsenal, Bursaspor’un 18 yaşındaki forveti Ali Akman’la ilgileniyor.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un bu sezona damgasını vuran 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman için İngiltere’nin dev kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi. Daily Mail’in haberine göre, Arsenal ve Chelsea, Ali Akman’ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde şu ifadelere yer verildi:“Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21’in de milli forveti Ali Akman’ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor. Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa’nın elit takımlarının dikkatini çekti. Nitekim Red Bull Salzburg ve Galatasaray, Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı.”
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