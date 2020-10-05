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Arsenal, maskotun görevine son verdi
İNGİLTERE EKİBİ ARSENAL'İN MASKOTU OLAN GUNNERSAURUS'UN EKONOMİK SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ GÖREVİNE SON VERİLDİ.
Spor 05.10.2020, 14:56
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İngiltere ekibi Arsenal’in maskotu olan Gunnersaurus’un ekonomik sebeplerden ötürü görevine son verildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’de 1993 yılından bu yana maskot olarak görev yapan Jerry Quy’un (Gunnersaurus) görevine son verildi. Korona virüs dolasıyla ekonomide küçülmeye giden Arsenal’de Quy, 27 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılırken kulüpten yapılan açıklamada taraftarlar statlara geri döndüğünde yeniden Gunnersaurus’un görevine başlayacağı belirtildi. Jerry Quy, maskot olarak görev yaptığı Arsenal’den yılda 30 bin Sterlin kazanıyordu.
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