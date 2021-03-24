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Arsenal'den transfer iddiası
Barcelona oyuncusu Philippe Coutinho için Arsenal iddiaları gündemde.
Spor 24.03.2021, 12:50
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Barcelona'da beklenileni veremeyen Philippe Coutinho'nun İngiltere Premier Lig'e döneceği iddia ediliyor.
Liverpool'da geçirdiği iyi sezon sonrası Barcelona'ya transfer olan Philippe Coutinho, yeniden Premier Lig'e dönebilir.
Mirror'ın haberine göre Arsenal, Coutinho'yu transfer edebilir.
Bu sezonda Barcelona'da 14 maça çıkan Coutinho, 3 gol 2 asist kaydedebildi.