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Arsenal, Crystal Palace karşısında 90+5'te kazandı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace sahasında Arsenal'e son dakikalarda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu.

Spor 20.05.2021, 10:38
Arsenal, Crystal Palace karşısında 90+5'te kazandı

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Arsenal, konuk olduğu Crystal Palace deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Maçta perdeyi açan golü 35. dakikada Pepe kaydetti ve Arsenal’i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Arsenal uzatmada açıldı

İkinci yarıya hızlı başlayan Crystal Palace beraberlik sayısını 62. dakikada Benteki ile buldu. Arsenal 90+1’de Martinelli ve 90+5’te bir kez daha Pepe’nin ayağından bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı ve ligde Avrupa yarışına tekrar döndü.Topçular, bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 59 yaptı ve 9. sıraya yerleşti. 

Arsenal ve rakiplerinin puan durumu:

6) Tottenham: 59 puan

7) West Ham: 59 puan

8) Everton: 59 puan

9) Arsenal: 58 puan

Crystal Palace ise 44 puanla 13. sırada kaldı. 

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