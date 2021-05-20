İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Arsenal, konuk olduğu Crystal Palace deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Son Dakika
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Arsenal, Crystal Palace karşısında 90+5'te kazandı
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace sahasında Arsenal'e son dakikalarda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu.
Spor 20.05.2021, 10:38
Maçta perdeyi açan golü 35. dakikada Pepe kaydetti ve Arsenal’i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Arsenal uzatmada açıldı
İkinci yarıya hızlı başlayan Crystal Palace beraberlik sayısını 62. dakikada Benteki ile buldu. Arsenal 90+1’de Martinelli ve 90+5’te bir kez daha Pepe’nin ayağından bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı ve ligde Avrupa yarışına tekrar döndü.Topçular, bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 59 yaptı ve 9. sıraya yerleşti.
Arsenal ve rakiplerinin puan durumu:
6) Tottenham: 59 puan
7) West Ham: 59 puan
8) Everton: 59 puan
9) Arsenal: 58 puan
Crystal Palace ise 44 puanla 13. sırada kaldı.