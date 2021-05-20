Arsenal, Crystal Palace karşısında 90+5'te kazandı

Arsenal uzatmada açıldı

İkinci yarıya hızlı başlayan Crystal Palace beraberlik sayısını 62. dakikada Benteki ile buldu. Arsenal 90+1’de Martinelli ve 90+5’te bir kez daha Pepe’nin ayağından bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı ve ligde Avrupa yarışına tekrar döndü.Topçular, bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 59 yaptı ve 9. sıraya yerleşti.