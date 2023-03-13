Arkas Spor’dan 3 maçlık yenilgi serisi

Efeler Ligi’nde bu sezon ilk kez arka arkaya 3 maç kaybeden Arkas Spor, puan tablosunda 5. sıraya geriledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 20. hafta mücadelesinde hafta sonu konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 yenilerek bu sezon üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte zirve yolunda yara alan İzmir temsilcisi, puan tablosunda da Bursa Büyükşehir Belediye Spor’un gerisine düşerek 5. sırada yer aldı.

Öte yandan Arkas Spor, gelecek hafta Cizre Belediyespor’a konuk olacak.

İzmir temsilcisi, kötü gidişatı bir an önce sonlandırmak için mutlak galibiyet parolasıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.