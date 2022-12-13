Son Dakika
Arkas Spor, Valsa Group’a konuk oluyor
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Valsa Group’a konuk olacak. Arkas Spor, ilk müsabakayı İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi’nde 3-0 kaybetmişti.
Spor 13.12.2022, 09:53
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Valsa Group’a konuk olacak. Arkas Spor, ilk müsabakayı İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi’nde 3-0 kaybetmişti.
CEV Cup Erkekler son 16 turu rövanş maçında Arkas Spor, yarın 22.30’da İtalya temsilcisi Valsa Group’a konuk olacak. İlk maçı İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi’nde oynayan Türk temsilcisi, mücadelenin setlerini 20-25, 25-27 ve 18-25 kaybederek 3-0 mağlup olmuştu. Arkas Spor, üst tura yükselmek için rakibini avantajlı setlerle 3-0 yenmesi gerekiyor. Farklı bir senaryoda ise İzmir temsilcisi, Avrupa’ya veda edecek.