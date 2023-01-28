Arkas Spor, tekrar çıkışa geçmek istiyor

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında yarın Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında Arkas Spor, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Merkez Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, ligde 12 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 5 galibiyet, 11 mağlubiyet ile puan tablosunda 10. basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisi, ligde 6 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Hekimoğlu’na kaybederek zirve yolunda büyük bir yara almıştı. Arkas Spor, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyeti taraftarına unutturmak ve tekrar çıkışa geçmek için Hatay’daki müsabakayı mutlak olarak kazanmak istiyor.