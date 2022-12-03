Arjantin, Dünya Kupası’nda çeyrek finalde

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Arjantin, Avustralya’yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

2022 Dünya Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı sürüyor. C Grubu’nu 6 puanla lider tamamlayan Arjantin, D Grubu ikincisi Avustralya ile Ahmad bin Ali Stadyumu’nda karşılaşırken, mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Tangocular 35. dakikada yıldızı Messi ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu golle tamamlandı. 57. dakikada savunmadan çıkarken zorlanan Avustralya’da kaleci Mathew Ryan’ın hatasını affetmeyen Alvarez farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 77. dakikada Avustralya, Goodwin ile golü buldu. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Goodwin’in şutu savunmaya çarparak filelerle buluşurken skor 2-1’e geldi. Oyun üstünlüğünü eline alan Güney Amerika ekibi, kalan bölümde girdiği pozisyonlardan gol üretemezken müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı.

Arjantin, 9 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Hollanda’nın rakibi oldu.