Arif Ufuk Kahraman: “Genç oyuncularla bir felsefe oluşturmaya çalışıyoruz”

Altınordu Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, 2-1 kaybettikleri Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, yenilen 2. gol sonrası demoralize olduklarına vurgu yaparak, “Kadro olarak genç oyuncularla bir felsefe oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Eyüpspor’a konuk olan Altınordu sahadan puansız ayrıldı. 2-1 biten karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, “Eyüp deplasmanı zor olacağını biliyorduk planlarımızı ona göre yaptık. Eyüp’ün topa sahip olacak bir takım olacağını biliyorduk, geçiş oyunu yapmaya çalıştık. İlk yarı çok fazla etkili olamadık. Dikine oyunda eksik kaldık. İkinci yarı önde baskı yapmaya çalıştık. Yediğimiz bir duran top ve kaybedilen top sonrası yediğimiz gol demoralize etti. Kadro olarak genç oyuncularla bir felsefe oluşturmaya çalışıyoruz. Eyüp takımımın güçlü kadrosu var. Sakatlıklar ön taraftaki direncimizi düşürdü. Bu maçı içeride oynayacağımız Altay maçında telafi etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.