Argtim Ismaili beklemeye geçti

FC Wil’in 21 yaşındaki ön liberosu Argtim Ismaili beklemede. Daha önce Süper Lig ekiplerine önerilen genç futbolcunun menajeri bu hafta Türkiye’ye gelerek görüşmelere başlayacak.

İsviçre ekiplerinden FC Wil forması giyen Argtim Ismaili’nin Türkiye’deki geleceği bu hafta belli olacak. Menajeri tarafından Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’a önerildiği öğrenilen genç futbolcu için bu hafta görüşmeler gerçekleşecek. Asıl mevkisi ön libero olan ve orta sahanın ortasında da forma giyebilen Ismaili, bu sezon takımıyla çıktığı 35 maçta 3 gol attı. 1.84 boyundaki oyuncunun takımıyla sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek. Argtim Ismaili için istenilen bonservis bedeli 350 bin euro.