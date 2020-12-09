Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar: "Webo’ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez"

Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yapılan ırkçı söylem ile ilgili olarak "Webo’ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında oynanan PSG - Başakşehir müsabasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı Pierre Webo’ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası turuncu-lacivertli takım soyunma odasına gitti. Kısa sürede tüm dünyada geniş yankı bulan bu olaya Ardahanspor’dan da tepki geldi. Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar, Webo’ya yapılan bir ırkçılık ve asla kabul edilemez diyerek, "İnsanlık onuru ile temel insan hakları adına, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığı çok açık bir şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.