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Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı
GALATASARAYLI FUTBOLCU ARDA TURAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN SARI-KIRMIZILILARLA İLGİLİ BİR PAYLAŞIM YAPTI.
Spor 12.11.2020, 18:03
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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.