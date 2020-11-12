banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Parti kuracağı tarih belli oldu
Parti kuracağı tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
EFT saatleri değişiyor mu?
EFT saatleri değişiyor mu?
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı

Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı

GALATASARAYLI FUTBOLCU ARDA TURAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN SARI-KIRMIZILILARLA İLGİLİ BİR PAYLAŞIM YAPTI.

Spor 12.11.2020, 18:03
2
Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.
Yorumlar (0)
banner417
14°
az bulutlu
banner378