Arda Turan’dan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası ağır sözler: ‘Ülkenin geleceğini çöpe attınız’

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Ankaragücü, konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede bir penaltıya sebebiyet veren kaptan Arda Turan hakem kararlarıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. ‘%85’iniz futbolu bilmiyorsunuz’ diyen Arda Turan çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Arda’nın açıklamalarından satır başları…

‘KADIKÖY’DE VURUNCA PENALTI DEĞİL’

“Kelimeleri iyi seçmem lazım yoksa ceza alırız. Dirsek konusu var, Marcao’nun eli değince penaltı, Kadiköy’de vurunca penaltı değil. Beşiktaş maçında Diagne önce topa vuruyor, kafasına geliyor. ‘Hocam önce topa vurdu’ diyorsun, ‘Ardacım tehlikeli’ diyor. ‘Tamam hocam, kırmızı’ diyorsun. Alanya’da Luindama’ya vuruyor, yeterince tehlikeli olmuyor. Antalya maçında Emre’ye kırmızı kart, Falcao sarı kart. Biz kazanırken söylemiyoruz diye böyle oluyor.”

‘FUTBOLU BİLMİYORSUNUZ’

“Adalet bizim üzerimden sağlanacak biz buna da razıyız. Ben 16 maç kırmızı kart cezası gördüm. Ben o gün de, ‘Adalet benim üzerimden sağlanacaksa razıyım’ dedim. %85’iniz futbolu bilmiyorsunuz, o CV’nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz, bir standart olsun istiyoruz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Galatasaray büyük bir camia, muhtemelen hocamız herkesi her şeyi nasıl yeneriz diye bir taktik bulur.”

‘HANGİ DİRSEĞİN PENALTI OLACAĞINI NEREDEN BİLECEĞİM’

”Kardeşim ben hangi dirseğin penaltı olacağını nereden bileceğim? Ben küçüklüğümden beri top oynuyorum, bu şekilde hiç ayağımı kaldıramadım. Kaldırabilen varsa akrobat olur zaten. Biz korner atarken faul, biz bunların hepsini görüyoruz. Biz yetmezsek Fatih Terim çıkar konuşur. Adalet bizim üstümüzden sağlanacaksa, razıyım. Ben 16 maç ceza aldım. PFDK ile konuştuğunuz kadar 15-16 yaşındaki çocuklar için konuşmuyorsunuz. 1 yıldır maç oynamıyorlar. Ülkenin geleceğini çöpe attınız.”

‘BİZ BUNLARI YEMİYORUZ’

“Biz bunlara uyanamıyoruz sanıyorlar. Hepsini görüyoruz. Muhtemeldir ki hocamız, bu 3 gün içinde herkesi nasıl yeneriz diye bir taktik de bulur. Galatasaray yine şampiyon olur. Unutmayın, doğru ve adaletli yönetim. Biz bunları yemiyoruz.”