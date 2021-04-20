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Arda Turan: Şampiyonluğa olan inancımızı gösterelim

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Göztepe maçının ardından takımla birlikte toplantı yaptı.

Spor 20.04.2021, 10:45
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Arda Turan: Şampiyonluğa olan inancımızı gösterelim

Göztepe galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da gözler, çarşamba günkü zorlu Trabzonspor maçına çevrildi.

Zirve yarışında en kritik virajlardan biri olan karşılaşmada 3 puandan başka bir şey düşünmeyen sarı-kırmızılı oyuncular, İzmir'den dönüş yolunda aralarında kısa bir toplantı yaptı.

"İNANCIMIZI GÖSTERELİM"

Kaptan Arda, "Trabzonspor'u da yenip herkese gücümüzü ve şampiyonluğa olan inancımızı gösterelim." derken, tüm takım galibiyet sözü verdi.

Arda Turan, Göztepe maçının ardından ise, "Galatasaray varsa umut vardır." ifadelerine yer vermişti.

(Maçkolik)

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