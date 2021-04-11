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Arda Turan: 'Kırmızı kart yok, yer çekiminden dolayı olmuş'

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ABDli futbolcu DeAndre Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrılışının fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.

Spor 11.04.2021, 09:43
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Arda Turan: 'Kırmızı kart yok, yer çekiminden dolayı olmuş'

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Jeremain Lens'in sağ ayak bileğine basmasından dolayı sakatlandı oyuna devam edemedi. Takım kaptanlarından Arda Turan, maç sonrasında Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrılırken fotoğrafını paylaştı. Kırmızı kart verilmemesinden dolayı sitemini dile getiren Turan, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.

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