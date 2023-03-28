Arda Turan, Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirildi

A Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması sebebiyle ödüllendirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye - Hırvatistan maçı öncesinde forma ve UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri milli formayı 100 kez terleten Arda Turan’a takdim etti. A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye’nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, 100’ü A Milli olmak üzere, Türkiye’yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18’i A Milli düzeyde olmak üzere filelere toplam 31 gol gönderdi.

Ay-yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden deneyimli oyuncu, A Milli Takımın halen hafızalardan silinmeyen ve yarı finale yükselme başarısını gösterdiği EURO 2008 turnuvasının kahramanları arasında yer almış, İsviçre ve Çekya’ya attığı gollerle başarılı geri dönüşlerin sağlanmasında ve seri penaltı atışlarında kaydettiği golle Hırvatistan zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.

A Milli Futbol Takımı’nda 35 kez kaptan olarak sahaya çıkan Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor.