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Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevincinden saha içinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Spor 06.02.2021, 21:31 06.02.2021, 21:50
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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevincinden saha içinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların kaptanlarından Arda Turan sevincinden gözyaşlarına hakim olamadı. Sezon başında takıma tekrar katılan deneyimli futbolcu, kariyerinde ilk kez Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşadı.
Mücadeleye 11’de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.