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Arda Turan evine giremedi! Sokakta sabahladı...
Galatasaray forması giyen Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unuttu. Site sokağında arabasının içinde geceyi geçiren Arda, "Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" paylaşımı yaptı.
Spor 12.05.2021, 12:13
Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Arda Turan, söz konusu paylaşımında cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade etti.
"ANAHTARINI TESİSTE UNUTMUŞ"
Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazdı.