Arda Turan'dan Taylan Antalyalı'ya Xavi benzetmesi!.

Galatasaray'da sezona müthiş başlayan Taylan Antalyalı, Başakşehir karşısında da başarılı performansıyla göz doldurdu. Galibiyette pay sahibi olan Taylan hakkında takım arkadaşı Arda Turan övgü dolu ifadeler kullandı.

Maçın ardından soyunma odasında Taylan Antalyalı ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arda, "Xavi misin be aslanım benim" yorumunu yaptı.