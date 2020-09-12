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Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra kaptan olarak Galatasaray formasıyla
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TAKIMA KATILAN ARDA TURAN, 3 BİN 403 GÜN SONRA GALATASARAY KAPTANI OLARAK RESMİ MAÇA ÇIKTI.
Spor 12.09.2020, 21:27
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Yaz transfer döneminde takıma katılan Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Galatasaray kaptanı olarak resmi maça çıktı.
Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Gaziantep FK maçı ile birlikte yıldız futbolcu Arda Turan Galatasaray formasını tekrar terletti. Arda, sarı-kırmızılılar ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olmuştu.
33 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını kaptan olarak giydi.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Arda Turan, 66. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.
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