Arda Turan 3 bin 403 gün sonra Galatasaray formasıyla
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GALATASARAY'A DÖNEN YILDIZ FUTBOLCU ARDA TURAN, GAZİANTEP FK MAÇI İLE BİRLİKTE 3 BİN 403 GÜN SONRA BİR RESMİ MAÇTA SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYECEK.
Yaz transfer döneminde Galatasaray’a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Gaziantep FK maçı ile birlikte 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Arda Turan, yaz transfer döneminde yuvasına döndü. Turan, 6 Ağustos’ta Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayarak çok sevdiği takımına kavuşmuş oldu. 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep FK maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı tekrar terletecek.
Arda, Galatasaray ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. 2015-2016 sezonu yazında dünya devi Barcelona, yıldız futbolcuyu 34 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. 33 yaşındaki futbolcu son olarak da Medipol Başakşehir’de forma giydi.
Sarı-kırmızılı forma ile son resmi karşılaşmasına 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkan Arda Turan, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını terletecek.
Galatasaray ile daha önce 189 resmi maçta görev alan Turan, 44 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
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