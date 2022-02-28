Arda Güler, Kasımpaşa’da alkışlandı

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler oyundan alınırken Kasımpaşalı taraftarlar tarafından alkışlandı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakanın 66. dakikasında Arda Güler yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı. Güler, kenara gelirken tüm Kasımpaşalı taraftarlar ve Kasımpaşa yedek kulübesi genç futbolcuyu alkışlarken, Arda ise tribünlerin desteğine alkışla karşılık verdi