Arda Güler ilk kez 11’de yer aldı

Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de sahne alıyor.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu ligde Arda Güler ilk kez 11’de şans buldu. Daha önceki müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Güler, Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Hatayspor 11’de sahaya sürüldü.