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Arda Güler ilk kez 11’de yer aldı
Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de sahne alıyor.
Spor 20.02.2022, 19:17
Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de sahne alıyor.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu ligde Arda Güler ilk kez 11’de şans buldu. Daha önceki müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Güler, Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Hatayspor 11’de sahaya sürüldü.