Araslar ’’Her Adımın Önem Taşır’’ mottosuyla ’Ağaç kardeşliği’ için koştu

Spora desteğini sürdüren Aras Kargo’nun tedarik sponsorluğunu üstlendiği, ’Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan 44. İstanbul Maratonu bugün gerçekleşti.

Aras Kargo’nun tedarik sponsorluğunu yaptığı, İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu’nun 44.’sü bugün gerçekleşti. Aralarında Avusturya Postanesi ve Aras Kargo Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu Aras Kargo’dan 53, Avusturya Postanesi’nden ise Viyana’dan maraton için özel olarak gelen 52 kişilik gönüllü ekip, “Her Adımın Önem Taşır” mottosuyla İstanbul Maratonu’nda yer aldı.

TEMA Vakfı - Ağaç Kardeşliği projesi için bağış toplandı

Aras Kargo ekibi, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteklenerek yardımseverliğin teşvik edildiği İstanbul Maratonu’nda büyük bir farkındalık oluşturdu. Çevreyi koruma misyonu çerçevesinde “Ormanları Yarına Taşıyoruz” projesiyle daha önce TEMA, Çekül, Ege Orman Vakfı iş birlikleriyle bugüne kadar 150 binden fazla fidan dikerek Türkiye’nin akciğerlerini güçlendiren Aras Kargo bir kere daha TEMA Vakfı’na destek olarak Ağaç Kardeşliği projesi için farkındalık oluşturdu ve vakıf yararına bağış topladı.