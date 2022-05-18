Arap basınından zulme karşı çıkan Mesut Özil'e büyük övgü: Çağımızın Muhammed Ali'si

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı kalan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Arap basını tarafından övgüyle bahsedildi. Arsenal'de forma giydiği dönemde kendisine yapılan tüm baskılara rağmen, kariyerini de riske atarak Uygur Türklerinin insan haklarını savunduğuna dikkat çekildi ve "Çağın Muhammed Ali'si" yakıştırması yapıldı.

UYGUR TÜRKLKERİNİ SAVUNDUĞU İÇİN İSTENMEYEN ADAM EDİLDİ

INSIDEARABIA.com adlı sitede yapılan habere göre; şu ifadelere yer verildi; "Milyonlarca Müslüman Uygur Türk'ü, Çin hükümetinin toplama kamplarında işkence gördü. Mesut Özil, Çin'i Uygur Müslümanlarına zulmettiği için kınayan bir tweet attı. Bu tweetin sonuçları oldu ve Özil, Arsenal tarafından dışlanan bir isim halinde geldi.

''ÇAĞIMIZIN MUHAMMED ALİ'SİDİR''

Yine de İsrail işgali altındaki Filistinlilerin, Rus bombardımanı altındaki Suriyelilerin ve bir vekalet savaşının ortasında yakalanan Yemenlilerin maruz kaldığı vahşet hakkında farkındalık yaratmak için çabalıyor. Son olarak Özil, Hindistan hükümetinin dini azınlığa yönelik baskısını 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Açıkçası Özil, hiçbir insandan korkmuyor ve çağımızın Muhammed Ali'sidir."

22 MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMA İPTAL EDİLDİ

Ayrıca Adidas da Özil'le yaptığı 22 milyon sterlinlik olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin şimdi 'soykırım' olarak tanımladığı şeye karşı çıkmak, Özil'e büyük bir mali ve duygusal maliyet getirdi.