Arabistan'a galibiyeti getiren taktik Jesus'tan

Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geldiği ve 2-1 Arabistan'ın galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye ofsayt nedeniyle iptal edilen goller damga vurdu.

22. dakikada, Lionel Messi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Arjantin'de Lautaro Martinez'in 27. dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 35. dakikada ise Martinez'in attığı golde ofsayt bayrağı kalktı.

Suudi Arabistan maçının ilk yarısında yedi kez ofsayt bayrağına yakalanan Arjantin, 2018 Dünya Kupası'nda çıktığı dört karşılaşmadaki toplam sayısını şimdiden geride bıraktı.

JORGE JESUS GÜNDEME OTURDU

Suudi Arabistan'ın Arjantin Milli Takımı'nı sık sık ofsayta düşürmesi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sosyal medyada gündem oldu.

Futbolseverler, Suudi Arabistan'ın oyunu Fenerbahçe'ye benzetirken Jorge Jesus'un daha önce Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştırdığına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan'ın ilk 11'inde 9 oyuncu Al Hilal takımından forma giyiyor.

İşte futbolseverlerin yorumları;