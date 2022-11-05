Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nın Marmaris etabı tamamlandı

Bu yıl Marmaris Hisarönü Körfezi’nde başlayan 17. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris ve Göcek Etabı İçmeler’de ikinci gününü tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde İçmelerde beş yıldızlı bir otelin ev sahipliğinde, 2K Açık Su Yüzme Şampiyonası, 4x500 m Bayrak Yarışları, Aquakids Çocuklar Yüzme Etkinliği, Setur Marinas 1K Açık Su Yüzme Şampiyonası yarışları yapıldı. 1K genel klasmanda erkeklerde Mert Acun, kadınlarda Pınar Arpınar Avşar ve Seda Banlı, 2K genel klasmanda erkeklerde Mert Acun, kadınlarda Bengi Su Avcı birinci oldu.

Muğla Valiliği’nin himayesinde, Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde düzenlenen 9 ile 80 yaş aralığında 1000’in üzerinde sporcunun yarıştığı yarışmada dereceye girenler madalyalarını düzenlenen tören ile aldı.

"Umarım herkes spor dolu bir hayat yaşar"

Erkekler genel klasmanında birinci olan Göztepe Spor Kulübü yüzücüsü Mert Acun, "Yaklaşık 9-10 yaşından beri yüzme sporunu faal bir şekilde yapmaktayım. Marmaris’te 2K genel klasman birinciliği elde ettim. Zorlu koşullarda yüzdük, gayet keyifli bir ortam var. Biz sporcuların burada başarılarının yanı sıra güzel ortam eşliğinde yeni arkadaşlıklar da elde ediyoruz. Dolayısıyla spor bize hem başarı hem fiziksel olarak kuvvet hem de güzel arkadaşlıklara katıyor. Yüzme sporunu ve daha sonra tüm sporları herkese tavsiye ederim. Umarım herkes spor dolu bir hayat yaşar" dedi.

"Yüzücülerimize destek vermeye devam edeceğiz"

Yarışma sponsorlarından bir firmanın Genel Müdürü Zafer Başar dereceye girenlere ödüllerini vererek, "Yarışlara katılmadım ama sponsor olarak yüzücülerimize destek vermek amacıyla burada bulunuyorum. Türk sporuna yüzme alanında katkıda bulunmak bizim firmamızın temel iş yapma felsefesi diyebilirim. Yüzücülerimize destek vermeye, programımızı ve sponsorluğumuzu zenginleştirerek, genişleterek devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkan vekili ve yüzücü Cem Yurtbay, "Bir kilometre, iki kilometre ve bayrak yarışlarımızı düzenledik. Katılımcılar çok heyecanlı, çok istekli. Her sene olduğu gibi her sene Aquamasters’a katılanların sayısı da artmakta. Bu da bizi çok memnun ediyor. Türkiye’de yüzme sporunu gelişiminde çok büyük bir katkımız var. Daha da gelişmesini istiyoruz. Bu konuda da büyük çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yarışmanın çocuklar kategorisinde yarışan 11 yaşındaki Ela fotoğraf spor sanatçısı annesi ile Viyana’dan yarışa geldiğini belirterek, "İki yaşından bu yana yüzüyorum, sadece yarışlarda değil normal zamanlarda da yüzmeyi çok seviyorum" dedi.

Yarışın ikinci gününde hayatını kaybedenler anıldı

Yarışın ikinci gününde 1K yarışları öncesi şampiyonadan önce hayatını kaybeden iş insanı Ali Metin Duruk ve Marmarisli fotoğraf sanatçısı Willdrop Kip denize çiçek bırakılarak anıldı. 1K yüzme birincisi Aysima Çolak, "Yüzmeyi çok seviyorum dalga biraz zorladı, amacımız birinci olmak değil eğlenmek ama birinci olunca da heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

Yarışmacılarının güvenliğini sahil güvenlik ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri sağlarken, diskalifiye ve yarış dışı olanları deniz polisleri jet skiler ile sahile çıkardı.

6 Kasım 2022 şampiyonanın son günü düzenlenecek Göcek 5K Açık Su Yüzme Şampiyonası, Zeytin Adası’ndan başlayıp Rixos Premium Hotel, Silent Beach’te sona erecek.