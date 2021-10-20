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Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Belçika temsilcisi Antwerp son antrenmanını yaptı.

Spor 20.10.2021, 19:20
Antwerp, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Belçika temsilcisi Antwerp son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika ekibi Antwerp ile yarın Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Antwerp son antrenmanını mücadelenin oynanacağı statta yaptı. Teknik Direktör Brian Priske gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık olarak gerçekleşti.

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