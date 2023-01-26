Antrenörler, Çorumlu Obası’na konuk oldu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin Çorum’da gerçekleştirdiği antrenör eğitim programına katılan eğitmenler ve kursiyerler Çorumlu Obası’nda ağırlandı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından organize edilen, Remzi Karahan TFF Grassroots C Lisansantrenör eğitim programı sona erdi. Antrenör eğitimcileri ve antrenör adayı kursiyerlerden oluşan heyet kurs sonunda yapacakları sınav öncesinde Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çorumlu Obası’nda bir araya geldi. Programa, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, antrenör eğitim programının Çorum’da gerçekleştirilmesine katkı verenlere teşekkür ederek aday antrenörlere sınavlarında başarı diledi. Yağbat, “Hepinizi kardeşliğin, barışın ve sporun şehri Çorum’da ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Şehrimizde sporla ilgili her türlü organizasyonu yapmaktan mutluluk duyuyor ve keyif alıyoruz. Sporun her dalına ciddi anlamda katkılar veriyoruz. 3 buçuk yıl içerisinde ulusal ve uluslar arası birçok organizasyona da ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın vizyonu, şehrimizi spor dostu bir şehir yapmaktı. Bu vizyon çerçevesinde aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Çorum TÜFAD Şube Başkanı Yasin Aksoy, etkinlik sonunda antrenör eğitim programına katkıda bulunanlara hediye takdim etti.