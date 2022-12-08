Antalya’ya gelen Galatasaray’a havalimanında coşkulu karşılama

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarına Antalya’da devam edecek olan Galatasaray, kente geldi. Galatasaray’ın Antalya kamp kadrosunda; Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Enes Emre Büyük yer alıyor.

Sakatlığı devam eden Uruguaylı yıldız Mauro Icardi kamp kadrosuna dahil edilmezken, tedavisi süren Sergio Oliveira ile Dünya Kupası’nda ter döken Fernando Muslera, Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Victor Nelsson’un ise ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olmasının beklendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 8-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği kamp programı hazırlık maçları kapsamında 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Adana Demirspor ve 16 Aralık Cuma günü de saat 17.00’de Fransa’nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.