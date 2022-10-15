Antalyaspor’un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor’a 3-2 mağlup olan FTA Antalyaspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında FTA Antalyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’un konuğu oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Antalyaspor’un 2 golünü ABD’li forvet Wright kaydetti. 7 puanda kalan Antalyaspor, 17. sıraya gerileyerek düşme hattının içine girdi. Antalyaspor, Gaziantep FK’ya 5-2, Kasımpaşa’ya 2-0, Kayserispor’a 1-0, Adana Demirspor’a 3-0, Corendon Alanyaspor’a 3-2 mağlup olurken, Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına ise ara vermeden başlayacak.