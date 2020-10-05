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Antalyaspor’un dış sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi

ANTALYASPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ YENİ MALATYASPOR DEPLASMANINDA SONA ERDİ.

Spor 05.10.2020, 10:17
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Antalyaspor’un dış sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor’un dış sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisi Yeni Malatyaspor deplasmanında son buldu.

Süper Lig’e iyi bir giriş yapan ve ligin 3 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanından puan yada puanlar hedefliyordu. Ligde deplasmanda 9 maçtır kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, 10. maçında Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Antalya ekibi bu sonuçla, Süper Lig’in 4. haftasını 7 puanla averajla 6. sırada tamamladı.

Antalyaspor, Süper Lig’de en son deplasman yenilgisini, 28 Aralık 2019’da 17. hafta mücadelesinde Galatasaray’a 5-0 yenilerek yaşamıştı.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, lige verilen milli aradan sonra evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına 7 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

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